Energooszczędność zaczyna się w domu

Automaty w służbie recyklingu

Rocznie na polski rynek trafia ok. 200 tys. ton opakowań PET, z czego powtórnie przetwarzanych jest tylko 40 proc. Do poprawy sytuacji ma przyczynić się wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jednak jego wdrożenie zaplanowane jest dopiero na 2023 r. Firmy nie czekają na legislatora i wprowadzają własne rozwiązania na rzecz poprawy poziomu recyklingu np. stawiając recyklomaty. Do ich grona należą Żabka i Żywiec Zdrój, testujące 15 EKOmatów na terenie Poznania i Warszawy, czy Lewiatan, który właśnie rozpoczyna dwumiesięczne testy urządzenia do zbiórki butelek PET w sklepach we Wrocławiu. W zależności od wyniku pilotażu, spółka rozważa wdrożenie projektu w kolejnych lokalizacjach. Z sieciami handlowymi współpracuje także R3 Polska - spółka wchodząca na rynek sprzedaży ekokiosków. Nawiązała już współpracę z CCC i Adidasem, a teraz ma nadzieję na zawarcie porozumienia z Amazonem. Choć urządzenia spółki cieszą się zainteresowaniem, jej przedstawiciele podkreślają, że system upowszechni się dopiero, kiedy zbieranie i zagospodarowywanie odpadów stanie się obowiązkowe.