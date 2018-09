Eques Investment TFI odniosło się do zarzutów KNF

W piątek 14 września Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia ustawy o ofercie publicznej, w związku z działalnością Eques Investment TFI. Towarzystwo odniosło się do uwag nadzorcy.

KNF zarzuca przeprowadzenie 197 niepublicznych emisji certyfikatów inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia 2015 do 28 lutego 2018 z naruszeniem przepisów prawa. Nadzorca uważa, że zakres informacji o funduszach zamkniętych, prezentowanych na stronach internetowych towarzystwa był zbyt obszerny, co spełnia przesłanki do uznania, że była to oferta publiczna.

Zarząd Eques TFI nie zgadza się z tą oceną, podkreśla, że jego intencją nie było prowadzenie publicznych ofert certyfikatów, a stanowisko UKNF i jego ocena sytuacji nie uwzględnia rodzaju, zakresu, sposobu i okoliczności udostępniania informacji na stronie internetowej towarzystwa. Nie bierze w szczególności pod uwagę tego, że publikacja na stronie określonych informacji stanowiła z jednej strony wykonanie obowiązujących przepisów prawa, z drugiej zaś zakres tych informacji nie dawał potencjalnemu inwestorowi wystarczającej podstawy do nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

"W przeprowadzonych emisjach certyfikatów nie wziął udziału żaden Inwestor, który opierając się wyłącznie na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Towarzystwa, podjąłby decyzję o nabyciu certyfikatów inwestycyjnych. Nie było również możliwe samodzielne dokonanie inwestycji przez Inwestora za pośrednictwem strony internetowej. Decyzje Inwestorów były każdorazowo poprzedzone bezpośrednim, zindywidualizowanym kontaktem z pracownikami Towarzystwa lub podmiotów działających w jego imieniu. Propozycje nabycia certyfikatów inwestycyjnych były imienne i wraz z kompletem dokumentów (w tym warunków emisji) trafiały do osób zainteresowanych nabyciem certyfikatów funduszy. We wskazanym przez UKNF okresie średnia liczba wydanych propozycji nabycia certyfikatów przypadająca na 1 emisję wyniosła 17,8. Nie miała również miejsca żadna emisja, w ramach której wydano by więcej niż 149 propozycji nabycia certyfikatów" - dodano.

Towarzystwo podkreśla, że w następstwie sytuacji opisanej w komunikacie KNF nie doszło do naruszenia interesu żadnego uczestnika zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ani też żaden uczestnik nie został poszkodowany w następstwie tej sytuacji.

Towarzystwo podkreśla także, że dokonało zmian zakresu prezentowanych informacji.

"Bezsporne jest zatem to, że ewentualne naruszenia (o ile miały one miejsce) dotyczą wyłącznie okresów przeszłych, zostały wyeliminowane w całości, a działalność Towarzystwa w tym obszarze, i zresztą każdym innym również, jest zgodna z przepisami prawa" - dodano.