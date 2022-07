Erste radzi sprzedać akcje Cognora

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jakub Szkopek, analityk Erste, obniżył rekomendację dla akcji Cognora z “trzymaj” do “sprzedaj”, informuje agencja Bloomberg.

Nowa cena docelowa to 3,13 zł. Do tej pory było to 5,5 zł.