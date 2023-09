Estonia jako pierwszy kraj UE może zacząć przejmować rosyjskie aktywa

Estonia planuje zostać pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zalegalizuje przejmowanie objętych sankcjami aktywów powiązanych z Kremlem, jak zadeklarował w piątek minister spraw zagranicznych Margus Tsakhna. Środki będą następnie przeznaczane na rzecz odbudowy Ukrainy, co może “naprawdę uderzyć” w Rosję - przekazał Bloomberg.

Rząd estoński zatwierdzi projekt ustawy w ciągu dwóch tygodni, następnie wyśle do parlamentu, jak oświadczył Tskahna. “To naprawdę uderzy w oligarchów, w państwo rosyjskie” - powiedział w czwartkowym wywiadzie i dodał, że spodziewa się, że przepisy wywołają rosyjskie pozwy.

Podatek od zysków z rosyjskich funduszy

Po tym, jak zamrożono ok. 200 mld EUR w aktywach rosyjskiego banku centralnego, niektórzy europejscy przywódcy apelowali o przeznaczenie części tych środków na odbudowę zniszczonej wojną Ukrainy.

Unia Europejska prowadzi dyskusje w sprawie planu nałożenia podatku na zyski generowane przez rosyjskie fundusze. Komisja Europejska ma zaproponować wkrótce prawną ścieżkę transferu dochodów do budżetu wspólnoty.

3 mld EUR nadzwyczajnych zysków

Inicjatywa Estonii, nad którą prace trwają od grudnia ubiegłego roku, może mieć wpływ na ok. 35 mln EUR objętych unijnymi sankcjami aktywów finansowych należących do rosyjskich firm w bałtyckim kraju. Zgodnie z rządowym planem, międzynarodowy rejestr szkód Ukrainy zostałby wykorzystany jako podstawa do wywłaszczenia aktywów objętych sankcjami.

Tsakhna powiedział, że opracowanie inicjatywy zgodnej z prawem UE było skomplikowane ze względu na silne zabezpieczenia własności prywatnej w Estonii.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen mówiła wcześniej, że przedstawi wniosek legislacyjny przed przerwą letnią, jednak termin się przesunął. Oczekuje się, że aktywa rosyjskiego banku centralnego zamrożone w UE wygenerują ok. 3 mld EUR nadzwyczajnych zysków.