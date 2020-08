Europa ciągle boi się wirusa i kryzysu

Choć dane gospodarcze się poprawiają, bez trwałej poprawy nastrojów konsumenckich czeka nas druga fala kryzysu.

Unijny wskaźnik koniunktury ESI, obrazujący nastroje gospodarcze, wzrósł w sierpniu o 5,3 pkt w strefie euro — do 87,7 pkt oraz o 5 pkt w całej UE — do 86,9 pkt. Indeks nadrobił więc około 60 proc. strat odnotowanych podczas lockdownu w marcu i kwietniu. Tylko jeden sektor zaliczył spadek nastrojów — budownictwo, co może mieć poważne konsekwencje w kontekście inwestycji sektora prywatnego w kolejnych latach. Na razie nie widać więc wyraźnego i trwałego pogorszenia się nastrojów konsumenckich, co pozwala mieć nadzieję, że tym razem unijna gospodarka uniknie tzw. efektów drugiej fali. Efekt drugiej fali to sytuacja, w której konsumenci w kryzysowym szoku tracą pewność co do źródeł przychodu, więc ograniczają konsumpcję i oszczędzają.