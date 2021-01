Europejska motoryzacja po grudniu - ranking krajów i marek

Koniec 2020 roku był zaskakująco dobry dla europejskiej motoryzacji. Wprawdzie popyt na nowe samochody spadł w ujęciu rocznym, ale był to spadek niewielki. Na wielu rynkach liczba rejestrowanych samochodów wróciła do poziomu sprzed epidemii. Mogły na to wpłynąć zmiany regulacyjne wchodzące od stycznia, ale najważniejszym czynnikiem jest adaptacja konsumentów i firm do funkcjonowania w warunkach restrykcji społecznych. Przedstawiamy ranking krajów pod względem dynamiki rejestracji w grudniu, a także analogiczny ranking marek. Uwagę zwraca bardzo mocny wzrost sprzedaży w Niemczech.

W grudniu w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii zarejestrowano 1,163 mln samochodów osobowych, co oznaczało spadek o 4,1 proc. rok do roku. Na szerszym obszarze obejmującym też Norwegię, Szwajcarię i Islandię, spadek był nieco mniejszy – wyniósł 3,6 proc. Restrykcje wprowadzane od października w reakcji na kolejną falę epidemii obniżyły sprzedaż, ale w stopniu bez porównania mniejszym niż na wiosnę. Widać to nie tylko po samych danych grudniowych, które mogą być zaburzone przez regulacje (auta rejestrowane od stycznia muszą spełniać nowe normy), ale generalnie po ostatnich miesiącach 2020 roku.