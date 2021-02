Najmroźniejsza od lat zima w USA zatrzymała tamtejszy przemysł naftowy. Wykorzystują to handlarze ze Starego Kontynentu, którzy planują dostarczyć za ocean miliony baryłek europejskiego oleju napędowego.

W ostatnich dniach co najmniej osiem tankowców zostało wynajętych do przetransportowania z Europy do USA prawie 2,8 mln baryłek diesla, paliwa bardzo zbliżonego do amerykańskiego oleju opałowego.