Europejskie giełdy rosną po mocnej sesji w Azji, brexit w centrum uwagi

W Europie na giełdach we wtorek widoczne są zwyżki po dobrej sesji w Azji. W centrum uwagi inwestorów nadal jest brexit - podają maklerzy.

Zobacz więcej Bloomberg

Wskaźnik Stoxx 600 zyskuje 0,5 proc., a wzrostom przewodzą banki, spółki surowcowe i motoryzacyjne.



Tanieją walory spółki Adyne NV, o 4,7 proc., po tym, jak niektórzy akcjonariusze sprzedali ok. 8 proc. akcji.



Włoska spółka Tod's SpA zniżkuje po zanotowaniu słabszych, od prognoz rynku, wyników od prognoz rynku. W roku finansowym 2018 zysk netto firmy wyniósł 47,1 mln euro wobec szacunków 52,4 mln euro.



We wtorek w brytyjskim parlamencie odbędzie się ważne głosowanie w sprawie brexitu.



Szef KE Jean-Claude Juncker i brytyjska premier Theresa May poinformowali, że porozumieli się ws. "prawnie wiążących" zapisów w projekcie porozumienia ws. wyjścia W. Brytanii z Unii Europejskiej. Na wtorek zaplanowana jest publikacja szczegółowej analizy prawnej proponowanych zmian, po czym brytyjscy parlamentarzyści zagłosują ponownie nad przedstawionym tekstem.



"Zmiany wydają się minimalne i raczej jestem sceptykiem, że parlament zatwierdzi nową umowę" - mówi Miguel Angel Garcia, główny analityk inwestycyjny w Diaphanum Valores.



"Możemy dziś widzieć straty na londyńskiej giełdzie, chociaż dla europejskich rynków powinien to być dobry dzień" - dodaje.



Jeśli parlamentarzyści nie poprą treści porozumienia to dzień później odbędzie się głosowanie nad tym, czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście z UE bez umowy.



W razie porażki również takiego wniosku, kolejnego dnia, tzn. w czwartek, będzie szansa na poinstruowanie rządu, aby przedłużyć proces opisany w artykule 50. traktatu UE i w efekcie opóźnić brexit.



Jeśli parlament nie poprze proponowanego przez rząd porozumienia lub opóźnienia brexitu, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.



We wtorek na rynku walutowym euro zyskuje 0,2 proc. do 1,1268 USD. Brytyjski funt umacnia się o 0,6 proc. do 1,3226 USD i jest najmocniejszy od ponad tygodnia.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pkt. bazowe do 2,66 proc., a niemieckich 10-latek - po zwyżce o 2 pkt. bazowe - wynosi 0,08 proc.



Ropa na NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 0,5 proc. do 57,07 USD/b, po wzroście notowań w poniedziałek o 1,3 proc.



Złoto zyskuje 0,2 proc. do 1.295,94 USD za uncję.



We wtorek na rynku z danych makro pojawią się informacje o produkcji przemysłu w W.Brytanii w styczniu, indeks optymizmu małego biznesu w USA w lutym i dane o CPI w USA w lutym.



O 13.45 wystąpi Lael Brainard, członkini rady gubernatorów Fed.