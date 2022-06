Europejskie giełdy zaliczają spadki

Inwestorzy obawiają się, że rosnąca inflacja skłoni banki centralne do jeszcze bardziej agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej. Zwiększa to ryzyko wystąpienia recesji.

Atmosferę zdecydowanie pogorszył zeszłotygodniowy niespodziewanie negatywny odczyt cen konsumenckich w USA, który karze przypuszczać, że Rezerwa Federalna będzie musiała zaostrzyć walkę z inflacją.

Indeks CAC 40 w dół

Rośnie napięcie polityczne we Francji. Prezydent Emmanuel Macron może stracić samodzielną większość w parlamencie, co zmusiłoby go do kompromisów i polegania na partnerach koalicyjnych w realizacji swoich reform. Francuski indeks CAC 40 spadł dziś o 2,67 proc.

Indeks FTSE 100 także traci

Gospodarka Wielkiej Brytanii kurczyła się w kwietniu w najszybszym tempie od ponad roku. Brytyjski rząd zaprzestał wtedy wykonywania testów na obecność koronawirusa, co zwiększyło ryzyko skurczenia się gospodarki w drugim kwartale, negatywnie przekładając się na nastroje inwestorów w UK. Angielski indeks FTSE 100 zanotował dziś spadek o 1,53 proc.

Notowania indeksu DAX również spadają

We frankfurcie niemiecki indeks DAX stracił 2,4 proc. Spadły kursy 37 z 40 wchodzących w jego skład niemieckich blue chipów. Największe spadki zanotowały Delivery Hero (-12,47 proc.), Sartorius AG (-7,46 proc.) oraz Infineon Technologies (-6,81 proc.).