Europosłowie PiS nie chcieli tej kasy

Naczelne organy państwa mają przyznany konstytucyjnie czas na wykonanie określonych czynności. Na przykład Senat podejmuje uchwałę wobec ustawy przekazanej z Sejmu w 30 dni, zaś prezydent ma na podjęcie decyzji podpisowej 21 dni.

Oczywiście okresy maksymalne organ może skrócić, ale w tej kwestii każdy dyktat z zewnątrz traktuje jako polityczny gwałt. Gdy Andrzej Duda na początku roku zawetował zmianę ustawy o działach administracji rządowej, to głównym argumentem weta był właśnie nieuzgodniony z nim przymus kalendarzowy – aby ustawa weszła w życie w noc sylwestrową, PiS nakazywało podpisanie jej w 13 dni. Przykład ze stycznia to dowód, że obecne pohukiwanie przez tzw. dobrą zmianę na niesterowalny Senat, aby od ręki puścił ustawę o ratyfikowaniu zasobów własnych UE, to niekonstytucyjna hucpa. Komisja Europejska oczekuje na komplet dokumentów ratyfikacyjnych z 27 państw do końca czerwca.