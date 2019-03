Eurostar radzi nie podróżować co najmniej do 3 kwietnia

Eurostar, przewoźnik kolejami dużych prędkości zaapelował do klientów, aby jeśli to możliwe, odłożyli podróże z Paryża co najmniej do 3 kwietnia z powodu protestu francuskich celników.

- Z powodu działań francuskich celników mamy do czynienia z długimi kolejkami na stacji Paris Gare du Nord i spodziewamy się iż potrwa to do 3 kwietnia. Zdecydowanie rekomendujemy, abyście nie podróżowali w tym okresie, chyba że jest to konieczne – poinformował Eurostar w czwartek na swojej stronie internetowej.

Chaos na Paris Gare du Nord spowodowany akcją protestacyjną celników trwa już ponad miesiąc. Eurostar był zmuszony odwołać dwa pociągi z Paryża w środę.

Protest celników trwa od 4 marca. Liderzy związków zawodowych uważają, że wciąż nie wiadomo, kiedy się zakończy.

- Nie mamy informacji kiedy to się skończy i nie słyszeliśmy tego, czego oczekujemy, od rządu. Chcemy to zakończyć, bo jest to i dla nas męczące, ale nie możemy się wycofać dopóki nasze żądania nie zostaną spełnione – powiedział Vincent Thomazo ze związku UNSA.

Celnicy domagają się wyższych wynagrodzeń i zwiększenia zatrudnienia w związku ze zbliżającym się brexitem. Realizują tzw. strajk włoski, czyli szczegółowo stosują się do wszystkich zasad kontroli, co powoduje iż trwają one dużo dłużej niż zwykle.