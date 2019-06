Należąca do Lufthansy, budżetowa linia lotnicza Eurowings zamierza obniżyć koszty o 15 proc. w ciągu najbliższych trzech lat i skupić się na lotach krótkodystansowych. Działanie te podyktowane są wdrażanym programem powrotu do zysku do 2021 r., donosi Reuters.

Niemiecki narodowy przewoźnik ostrzegał, że spadające przychody Eurowings są czynnikiem najmocniej ograniczającym rentowność. Oczekuje się, że sprzedaż budżetowego przewoźnika gwałtownie spadnie w II kw.