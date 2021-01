Jeśli inflacja nie znajdzie na drodze do trwałego zbliżenie się do celu banku centralnego na poziomie 2 proc. jeszcze w tym roku, władze monetarne mogą być zmuszony do podjęcia dodatkowych działań odnośnie programu skupu aktywów, twierdzi Charles Evans, przewodniczący oddziału Banku Rezerw Federalnych z Chicago, cytowany przez agencję Reuters.

Charles Evans, szef oddziału Fed z Chicagofot. Bloomberg