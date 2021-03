Jedną z „ofiar” lutowego załamania pogody w środkowo-południowych stanach USA, które nawiedził atak arktycznej zimy nieoczekiwanie stał się gigant rynku paliwowego, koncern Exxon Mobil. Wystąpił do sądu by uniknąć zapłacenia 11,7 mld USD odszkodowania za niedostarczony gaz ziemny, donosi Reuters.

Największy amerykański koncern paliwowo-energetyczny, którego akcje znajdują się w obrocie publicznym pozwał australijską firmę Macquaire Energy. W piśmie skierowanym do teksańskiego sądu argumentuje, że niespodziewanie gwałtowna burza i stanowe rozporządzenia odnośnie sytuacji kryzysowej uniemożliwiły wypełnienie zobowiązania w zakresie dostaw dla Macquarie Energy.

Exxon chce wywrzeć presję na sąd, by ten uznał wydarzenia jakie miały miejsce od połowy lutego w Teksasie za klęskę żywiołową. Takie orzecznictwo umożliwiłoby zerwanie kontraktu z Macquarie bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Australijski podmiot, drugi pod względem wielkości sprzedawcy gazu w Stanach Zjednoczonych żąda bowiem pokrycia przez Exxon odszkodowania za niewywiązanie się w terminie z dostaw. Opiewa ono na 11,7 mld USD.

15 lutego aż do południowych stanów USA, kojarzonych raczej z wysokimi temperaturami, dotarła potężna burza śnieżna, która doprowadziła do poważnych zakłóceń w dostawie prądu, gazu i wody. Doszło do ogromnego blackoutu, bez prądu w samym tylko Teksasie było ponad 4,3 mln domów.