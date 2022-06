Fabryka L'Oréal inwestuje 11 mln EUR

L’Oréal Warsaw Plant w Kaniach jest jednym z największych zakładów produkcyjnych marki — ma 28 zautomatyzowanych linii produkcyjnych, 150 maszyn oraz zatrudnia 450 pracowników. Rocznie wyjeżdża z niej około 360 mln kosmetyków przeznaczonych przede wszystkim na eksport. Fabryka zaopatruje 29 krajów, a jej największymi europejskimi klientami są Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Udział polskiego rynku jest stosunkowo niewielki — wynosi około 5 proc. Tegoroczny budżet fabryki kosmetycznego giganta przewiduje inwestycje na poziomie 11 mln EUR. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na maszyny i zielone inwestycje.

— Zainwestowaliśmy już 6 mln EUR. Jednym z naszych celów na 2022 r. jest redukcja zużycia energii o 10 proc., a do 2030 r. o 40 proc. Inwestujemy ponadto w biomasę i chcemy wybudować własną ciepłownię — mówi Ewa Urbaniak, dyrektorka polskiej fabryki L’Oréala.

Do 2025 r. grupa zobowiązała się do osiągnięcia zeroemisyjności. Fabryka już wykorzystuje wyłącznie zielone źródła energii i jest wyposażona we własną stację służącą do recyklingu wody, która pozwala zaoszczędzić 35 tys. m sześc. wody w skali roku. Zamierza jednak pójść krok dalej i zastąpić gaz biomasą, która będzie wykorzystywana do ogrzewania budynku i zaopatrywania fabryki w parę m.in. do dezynfekcji.

— Dążymy do tego, by stać się zieloną fabryką. Nasze prośrodowiskowe działania obejmują m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych, stopniowe zamykanie obiegu tworzyw sztucznych czy ilości wytwarzanych odpadów. Do 2021 r. L’ Oréal Warsaw Plant zmniejszyła ilość generowanych odpadów o 4 proc. w porównaniu z 2019 r. — dodaje Ewa Urbaniak.

Przez 25 lat funkcjonowania fabryki L’Oréal zainwestował w nią ponad 1 mld zł.