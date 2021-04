Facebook i Amazon nie rozmawiają o transmisji meczów Superligi

Facebook zaprzeczył, że rozmawia o transmisji meczów Superligi, podobnie twierdzą źródła zbliżone do Amazon, informuje Reuters.

Wcześniej The Financial Times napisał, że z organizatorzy nowych rozgrywek klubowych piłki nożnej w Europie prowadzą wstępne rozmowy w sprawie transmisji meczów z Facebookiem, Amazon, Walt Disney i Sky, którego właścicielem jest amerykański koncern Comcast. Wartość rocznych przychodów Superligi z transmisji miałaby wynosić ok. 4 mld EUR. JP Morgan Chase, największy amerykański bank ogłosił, że udostępni pieniądze nowym europejskim rozgrywkom piłkarskim.

Ogłoszenie planu stworzenia Superligi, w której miałoby grać sześć angielskich klubów piłkarskich i po trzy z Włoch i Hiszpanii wywołało nerwową reakcję w Europie. Szef UEFA, organizacji zrzeszającej europejskie związki piłkarskie, ogłosił, że piłkarze, którzy będą grali Superlidze zostaną wykluczeni m.in. z mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Wielu znanych byłych piłkarzy skrytykowało pomysł wskazując na jego wyłącznie biznesowy cel. Brytyjski The Guardian zwrócił uwagę na podobieństwo proponowanych rozgrywek do lig amerykańskich. Zasugerował, że w ostatnim czasie wielu spośród inwestorów europejskich klubów piłkarskich to również właściciele klubów w USA.

