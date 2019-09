Faktoring to usługa, z której może skorzystać każda firma, niezależnie od stażu i wielkości

Faktoring idealny to szybka wypłata gotówki z faktur połączona z ekspresową obsługą całego procesu finansowania. Właśnie taką błyskawiczną wypłatą oraz krótkim czasem księgowania wpłat i rozpatrywania wniosków charakteryzują się usługi oferowane przez Idea Money, jednego z liderów faktoringu.

Faktoring dostosowany do potrzeb współczesnej firmy powinien się charakteryzować krótkim czasem wypłaty, transparentnymi kosztami, pełną i profesjonalną obsługą oraz mobilnością. [FOT. ARC]

Idea Money działa od 2012 r. Oferując wypłatę pieniędzy z faktur wystawionych z 60-, 90- lub 120-dniowym terminem płatności w ciągu 24 godzin, jest partnerem w rozwoju przedsiębiorstw, wspierając płynność finansową. Do klientów marki należą zarówno firmy z branży transportowej, budowlanej i usługowej, jak i przedsiębiorcy z obszaru przetwórstwa, hotelarstwa czy gastronomii. Faktoring to bowiem usługa dostępna dla wszystkich, którzy wystawiają faktury z długimi terminami płatności — zarówno dużych, jak i średnich oraz małych firm, JDG i freelancerów.

Liczy się czas...

Dlaczego dotrzymanie obietnicy czasu jest tak ważne dla wszystkich pracowników Idea Money, związanych zarówno z pośrednią, jak i bezpośrednią obsługą klienta? Jak wiadomo, czas to pieniądz, a współcześni przedsiębiorcy wiedzą o tym najlepiej. I nie mówimy tu jedynie o odsetkach czy karach za nieterminowe uregulowanie swoich zobowiązań, lecz także o utraconych rabatach, preferencyjnych warunkach zakupu czy szkodach dla wizerunku marki. Do tego dochodzi wartość potencjalnie utraconych korzyści, czyli wszystkich niezarobionych przez firmę pieniędzy, które mogłaby ona zyskać, gdyby nie brak gotówki na realizację nowych zleceń i inwestycje. To właśnie z tym chwilowym brakiem środków — spowodowanym zamrożeniem pieniędzy w fakturach — najlepiej i najszybciej radzi sobie usługa faktoringu.

Wyjątkowość oferty Idea Money polega w dużej mierze na jej szerokim wachlarzu elastycznych i dopasowanych do potrzeb klientów produktów. Poza klasycznym faktoringiem z dopasowanym do potrzeb i wielkości przedsiębiorstwa limitem faktoringowym firma oferuje faktoring w abonamencie, który jest wyjątkowo wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcieliby finansować dowolną liczbę faktur przy stałej miesięcznej opłacie abonamentowej. Bardzo wygodną opcją, szczególnie dla freelancerów pracujących w ramach współpracy B2B i wszystkich prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jest także faktoring online, pozwalający na błyskawiczne sfinansowanie pojedynczej faktury. Idąc z duchem czasu, Idea Money to nie tylko dopasowane do potrzeb produkty faktoringowe, ale także aplikacje mobilne, faktoring online, a przede wszystkim najwyższej jakości obsługa i błyskawiczny kontakt z klientem. Dzięki tym działaniom firma uzyskała znakomity na tle branży finansowej wynik badania satysfakcji klientów i kolejny rok z rzędu odebrała nagrodę Firmy Przyjaznej Klientowi.

...i fachowe doradztwo

Obsługa klienta w Idea Money to bowiem nie tylko finansowanie faktur w możliwie najkrótszym czasie, zarówno pod względem technicznym, jak i analitycznym, ale także profesjonalne doradztwo oraz stały kontakt z przedsiębiorcą oparte na wypracowanych relacjach. Relacje te budowane są nie tylko dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z osobistym doradcą, ale także poprzez wizyty u klienta i stałą optymalizację produktów, dopasowaną do aktualnej sytuacji branży, sezonowości, ilości zamówień etc.

— Nasi klienci wiedzą, że niezależnie od tego, jak duża jest ich firma, zawsze mogą liczyć na fachową pomoc swojego opiekuna, a zarazem eksperta nie tylko w zakresie faktoringu, ale również finansowania działalności i monitorowania należności — przekonuje Dariusz Daniluk, prezes zarządu Idea Money SA.

— W naszych działaniach zawsze staramy się kierować doświadczeniami klientów i to właśnie ich potrzeby napędzają nas do działania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, ciągle upraszczamy i usprawniamy procesy faktoringowe. Dlatego też w nadchodzących miesiącach zaprezentujemy nowe, ciekawe rozwiązania, które sprawią, że nasza oferta będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, a produkty bardziej elastyczne i jeszcze lepiej dopasowane — dodaje Dariusz Daniluk.

