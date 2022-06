Fala inflacji. Powtórka z lat 40. czy 70.?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jeżeli obecna fala inflacji będzie przypominała tę z lat 70., czekają gospodarkę czekają ponure lata. Są też jednak bardziej optymistyczne analogie historyczne.

Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, wiele osób zadawało sobie pytanie, czy to powtórka z 1938 lub 1939 r. A może z 1914 r. lub jeszcze inaczej – z 1979 r., gdy ZSRR zaatakowało Afganistan? Szukanie analogii historycznych to zupełnie naturalny sposób radzenia sobie z niepewnością. Historia może nie nas uczy bardzo dużo, ale dostarcza schematów do interpretacji scenariuszy.