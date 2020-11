Fala pandemii bije w ropę

Obostrzenia społeczne i gospodarcze napędzają wyprzedaż ropy, jednak zdaniem specjalistów powtórka marcowego krachu rynkowi nie grozi.

Notowania ropy brent rozpoczęły listopad od zejścia najniżej od pięciu miesięcy — w poniedziałek za baryłkę chwilowo płacono nawet poniżej 37 USD. Już w październiku notowania spadły o 10,3 proc., najmocniej od załamania z marca, co miało związek z gwałtownym rozszerzaniem się pandemii COVID-19 na świecie. Mające zahamować kryzys zdrowotny obostrzenia mogą popchnąć gospodarki europejskie z powrotem w recesję, ostrzegają ekonomiści. Zaostrzenie restrykcji może uniemożliwić kontynuację odbicia w ruchu lotniczym, pogarszając perspektywy popytu na paliwo lotnicze. Jednocześnie wyjątkowo niskie marże rafineryjne skłaniają koncerny paliwowe do zamykania rafinerii lub przynajmniej do ostrożności przy decyzjach o ich ponownym uruchamianiu.