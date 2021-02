Fale dźwiękowe mogą zwiększyć opady deszczu

Wielki głośnik skierowany w niebo zwiększył opady na Wyżynie Tybetańskiej o 17 proc.

Chińscy naukowcy twierdzą, że fale dźwiękowe o niskiej częstotliwości mogą łagodzić susze. Badacze z zespołu kierowanego przez Wang Guangqiana z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie przypuszczają, że mogą one przyczyniać się do zbijania cząstek wody w większe krople.

Metoda dźwiękowa nie wymaga użycia samolotów ani rakiet i daje możliwość zdalnego sterowania przy niskich kosztach – twierdzi naukowiec.

Do eksperymentu przeprowadzonego na Wyżynie Tybetańskiej wykorzystano napędzane ropą urządzenie z głośnikiem. Emitował on w stronę chmur dźwięk o częstotliwości 50 Hz, a więc w okolicy dolnego progu słyszalności dla człowieka, ale o głośności nawet 160 dB – zbliżonej do silnika odrzutowego.

W promieniu 500 m od urządzenia badacze zaobserwowali wzrost opadów o 11-17 proc. w porównaniu z obszarem poza zasięgiem głośnika. Ponadto radary wykryły znacznie więcej kropel formujących się tam, gdzie dotarła fala dźwiękowa.

Opady od dawna wiązano z dźwiękiem, a w wielu cywilizacjach wierzono, że deszcz mogą sprowadzić specjalne tańce.

Eksperyment Wanga wpisuje się w plany chińskich władz, które zapowiadały podniesienie możliwości wpływania na warunki pogodowe. Zgodnie z nimi do 2035 r. zdolności do sztucznej modyfikacji pogody mają osiągnąć „zaawansowany poziom światowy”. Mają być używane głównie do rewitalizacji regionów wiejskich, odbudowy ekosystemów i ograniczania strat powodowanych katastrofami naturalnymi.[DI, PAP]