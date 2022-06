FAO: rekordowy koszt importu żywności w tym roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Importerzy żywności zapłacą za nią w tym roku rekordowo dużo, ale nie otrzymają jej więcej niż poprzednio, informuje Bloomberg.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że import żywności osiągnie w tym roku wartość 1,81 bln USD. To 51 mld USD więcej niż wynosił rekord z 2021 roku. Wzrost wartości importu będzie wynikał jednak niemal w całości z inflacji. FAO wskazuje także na rosnącą różnicę między krajami bogatymi i biednymi, wynikającą z wzrostu cen żywności. Pierwsze wciąż mają do dyspozycji jej cały zakres. W państwach rozwijających się coraz mniej dostępne są produkty wysokiej wartości, jak mięso, olej roślinny i nabiał. Organizacja prognozuje, że najmniej rozwinięte kraje zmniejszą import żywności w tym roku o 2,4 mld USD.