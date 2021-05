Fed ostudził obawy inwestorów, indeksy Wall Street w górę

Główne amerykańskie indeksy w środę odrobiły część wtorkowych spadków. Przedstawicielom Fed udało się ostudzić obawy inwestorów dotyczące wzrostu inflacji i potencjalnej zmiany polityki fiskalnej. Od 14-dniowych minimum odbiły się także rentowności obligacji skarbowych.

Dow Jones zyskał 0,03 proc. i zamknął się z wynikiem 34,323.05 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,19 proc. do 4,195.99 pkt, a Nasdaq Composite o 0,59 proc. do 13,738.00 pkt.

Inwestorzy rozważali perspektywy ożywienia gospodarczego w kontekście zagrożenia presją cenową. Chociaż istnieje wiele czynników, które mogą wywołać wahania, gdy akcje sytuują się w pobliżu rekordowych poziomów, zapewnienia ze strony przedstawicieli Fed wzmocniły rynek. Urzędnicy starali się rozwiać wątpliwości dotyczące potencjalnych zmian polityki fiskalnej w najbliższym czasie.

Amazon zyskał 0,19 proc. po ogłoszeniu, że kupi za 8,45 mld USD studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), które da mu dostęp do ogromnego portfolio filmów i programów telewizyjnych. Gigant e-commerce udowodnił, że jest gotowy na ogromne inwestycje, by konkurować z największymi światowymi platformami VOD, czyli Netflixem, Disney+ i HBO Max.

Środowa sesje zakończyła się mieszanie dla innych technologicznych blue chipów. Nieznacznie zniżkowały m.in. Apple (-0,04 proc.), Facebook (-0,04 proc.) i Microsoft (-0,09 proc.), a zwyżkowały Intel (+0,09 proc.), Google (+0,74 proc.), Nvidia (+0,33 proc.), Tesla (+2,39 proc.) i Twitter (+1,49 proc.)

Za jednego z największych zwycięzców sesji można uznać Forda. Koncern motoryzacyjny zyskał 8,51 proc. po ogłoszeniu, że planuje zwiększyć swój budżet na rozwój aut elektrycznych.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o dwa punkty bazowe do 1,58 proc. Złoto zyskało 0,2 proc. i podczas zamknięcia kosztowało 1901,20 USD za uncję. To najwyższa cena od stycznia. Czwarty z rzędu wzrost odnotowała ropa WTI, która zdrożała o 0,2 proc. do 66,21 USD za baryłkę.

W czwartek uwagę inwestorów z USA przykują ważne dane makroekonomiczne, w tym PKB za pierwszy kwartał roku, liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz zamówienia na dobra trwałe.

S&P 500 odnotował 18 nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 49 nowych szczytów i 39 nowych minimów.