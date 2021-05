Firma Ginkgo zgodziła się na fuzję o wartości 17,5 mld USD

Ginkgo Bioworks zgodził się wejść na giełdę w ramach fuzji o wartości 17,5 mld USD z firmą typu blank-check wspieraną przez byłego prezesa Metro-Goldwyn-Mayer, Harry'ego Sloana.

Zgodnie z wtorkowym oświadczeniem firma z Bostonu, która wykorzystuje technologię do programowania komórek, połączy się z Soaring Eagle Acquisition.

Transakcja obejmie prywatną ofertę o wartości 775 mln USD prowadzoną przez Baillie Gifford, Putnam Investments i Morgan Stanley, publiczne ramię kapitałowe Bain Capital, Cascade Investment Billa Gatesa i T. Rowe Price Associates.

Podstawową zasadą działalności Ginkgo jest to, że biologia jest programowalna w sposób analogiczny do komputerów - po prostu używając czterech podstawowych chemicznych bloków budulcowych sekwencjonowania DNA zamiast zer i jedynek. Firma może zaprojektować komórki ssaków, bakterii i drożdży do konkretnych celów.

W ciągu ostatniego roku Ginkgo wykorzystało swoją technologię do odczytu i modyfikacji żywych komórek, aby pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru testów diagnostycznych.