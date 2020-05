Firmy będą tańsze

Recesja spowodowana koronawirusem odbije się na wycenach małych i średnich przedsiębiorstw. Spadki mogą sięgnąć kilkunastu procent.

Firma doradcza Blackpartners zbadała ponad 300 przedsiębiorców i przyjrzała się 78 planowanym transakcjom fuzji i przejęć (mergers and acquisitions — M&A), żeby sprawdzić, w jaki sposób wpłynie na nie pandemia koronawirusa. Okazuje się, że aż 90 proc. przedsiębiorców spodziewa się niższej wyceny swojego biznesu. Wyceny mogą spaść aż o kilkanaście procent w stosunku do kwot osiąganych przed epidemią. Najsilniejsze spadki dotkną małe i średnie firmy. Ponadto już widać, że transakcje M&A spowolniły w marcu i kwietniu, a dwie z nich w ogóle nie dojdą do skutku.