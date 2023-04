Firmy i pracownicy stawiają na przebranżowienie

W najnowszym raporcie Gi Group Holding „Barometr rynku pracy 2023” czytamy, że niemal połowa zatrudnionych (czterech na 10) zastanawia się nad przebranżowieniem. Odsetek ten rośnie u osób obawiających się zwolnienia lub planujących zmianę pracy i wynosi aż 71 proc. Stanowi to wzrost o 10 pkt proc. rok do roku. Kto jest przygotowany na zmiany i dlaczego ich chce?

Specyfika branży i stanowiska

Chęć zmian zawodowych jest najbardziej widoczna w sektorze handlowym, natomiast najmniej - w publicznym. Nad przebranżowieniem myśli co drugi pracownik fizyczny i produkcyjny (48 proc.). Takie rozważania są bliskie również zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych – 49,2 proc., oraz starszym specjalistom – co trzeci z nich zastanawia się nad zmianą.

- Rozwój technologii prowadzi do ważnych, nieuniknionych zmian na rynku pracy. Rutynowe i powtarzalne prace są systematycznie zastępowane przez maszyny lub rozwiązania technologiczne, więc firmy coraz częściej poszukują przede wszystkim wykwalifikowanej kadry. Automatyzacja czy digitalizacja, które upraszczają i przyspieszają realizację procesów, przyczyniają się do zmian w strukturze zawodów, zanikania niektórych profesji i powstawania nowych stanowisk wymagających nowych umiejętności. W tym kontekście podnoszenie kompetencji czy przekwalifikowywanie się jest szansą dla pracowników, daje możliwość sprostania przyszłym wymaganiom, a tym samym utrzymania zatrudnienia. Polacy w coraz większym stopniu widzą i rozumieją ten trend – komentuje Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

Jak wynika z „Barometru rynku pracy 2023”, o przekwalifikowaniu myślą najczęściej pracownicy poniżej 25. roku życia (56,9 proc.). Dlaczego akurat oni? Młodzi pracownicy zdają sobie sprawę, że rozwijanie kompetencji da im szansę na lepszą pozycję na rynku. Skłonność do zmiany zawodu maleje z wiekiem i już tylko 27,4 proc. najstarszych respondentów bierze pod uwagę taką możliwość. Z raportu wynika, że to kobiety znacznie częściej są gotowe na przebranżowienie. Na taką możliwość wskazało 45 proc. respondentek, a wśród mężczyzn odsetek wyniósł 38,5 proc.

Co ciekawe, bardziej skłonne do podjęcia działań zmierzających do przekwalifikowania (51 proc.) są osoby z wykształceniem podstawowym. Wśród absolwentów wyższych uczelni odsetek ten wynosi 42 proc. Najmniej zainteresowane zmianą są osoby ze średnim wykształceniem.

Ważna pomoc ze strony firmy

W raporcie czytamy, że na decyzję o przebranżowieniu albo podwyższaniu kwalifikacji wśród pracowników ma wpływ stosunek szefa do tego typu działań. Prawie 40 proc. pracowników podjęłoby decyzję o przebranżowieniu, jeżeli pracodawca zapewniłby im związane z uzyskanymi umiejętnościami zatrudnienie bądź awans. Dla 34 proc. respondentów motywację stanowiłby dodatkowy czas od firmy na naukę w postaci np. ponadprogramowych dni wolnych, elastycznego czasu pracy czy możliwości edukowania się podczas pełnienia obowiązków służbowych. Co trzeci zatrudniony jest skłonny uczestniczyć w szkoleniu, jeżeli pracodawca zapewni finansowanie lub częściowo pokryje koszty. Ten czynnik jest bardziej istotny dla kobiet (33 proc.) niż mężczyzn (niewiele ponad 22 proc.).

Co istotne, przedsiębiorcy coraz częściej zauważają korzyści wynikające z doszkalania zatrudnionych i starają się sprostać potrzebom podwładnych w tym aspekcie.

- W obliczu braku kadr o oczekiwanych kompetencjach oraz negatywnych trendów demograficznych reskilling to kluczowy element strategii rozwoju przedsiębiorstw, zapewniający innowacyjność i konkurencyjność rynkową. Ze znalezieniem odpowiednich pracowników boryka się nadal wiele firm, a inwestycja w rozwój już zatrudnionych może być znacznie bardziej efektywna niż rekrutacja nowych pracowników. Buduje to także motywację i zaangażowanie – podkreśla Marcos Segador Arrebola.