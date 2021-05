Firmy potrzebują sojusznika

Transformacja energetyczna w przedsiębiorstwach oznacza realizację projektów z obszarów efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, termomodernizacji budynków, odzysku ciepła, wydajności surowcowa czy projektów związanych z OZE.

Inwestycje te wymagają odpowiedniego wsparcia finansowego, a firmy często nie mają zasobów, by samodzielnie udźwignąć ich ciężar. Sojusznikiem są banki komercyjne, które chętnie wspierają gospodarkę w tym obszarze. Przykładem instrumentu wspierającego zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jest Gwarancja BiznesMax, oferowana przez BGK we współpracy z bankami komercyjnymi. Dostarcza ona bezpłatnego zabezpieczenia dla banków, by mogły śmielej realizować akcję kredytową inwestycji proekologicznych lub proinnowacyjnych. Zyskują też przedsiębiorstwa – dzięki bezpłatnemu zabezpieczeniu otrzymując kredyty inwestycyjne na lepszych warunkach. Istotnym elementem wsparcia jest też refundacja kosztów odsetek w pierwszych trzech latach finansowania.