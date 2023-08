Firmy szukają pracowników dorywczych

Branża handlowa coraz częściej wspiera się elastycznym zatrudnieniem. Na jakie oferty pracy mogą liczyć osoby poszukujące natychmiastowych zleceń?

Od około połowy sierpnia przez dwa miesiące sklepy wielkopowierzchniowe przeżywają oblężenie. Rodzice wyprawiają dzieci do szkoły, a na przełomie września i października do uczelni wracają studenci. W tym okresie coraz więcej firm z branży handlowej zleca prace dorywcze. Z danych Tikrow, aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej, wynika, że tylko w lipcu tego roku liczba pracowników zadania w tej formie wzrosła o ponad 80 proc. rok do roku.

– Branża retail stała się wyraźnym liderem zlecania zadań w modelu pracy natychmiastowej. Przełom lata i jesieni generuje znaczny ruch w sklepach, których załogę coraz częściej stanowią pracownicy dorywczy. Studenci wykorzystują swoje trzymiesięczne wakacje, by dorobić jako pracownik sklepu lub magazynier, zyskując atrakcyjne wynagrodzenie na poziomie nawet 800 zł „na rękę” za trzy dniówki. Co ważne, firmy coraz częściej decydują się na elastyczną formę zatrudnienia, korzystając z niej nie „od święta”, a regularnie przez cały rok. Wynika to z tego, że sklepy generują coraz liczniejsze okazje zakupowe, by pobudzać popyt. Studenci z kolei chętnie wykorzystują elastyczny grafik pracy dorywczej, żeby pogodzić swoje obowiązki z szansą na dorobienie do rosnących kosztów życia – wskazuje Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Kogo potrzebuje branża

Jak wynika z danych Tikrow, najczęściej obsadzane stanowiska to pracownik sklepu oraz magazynier. W lipcu liczba ofert dotyczących pierwszej profesji wzrosła aż o 170 proc. w porównaniu do danych sprzed roku. Skąd taki przeskok? Obecnie pracownicy sklepów poszukiwani są przez każdy rodzaj placówek handlowych - chcą ich zatrudnić zarówno ogromne dyskonty wielkopowierzchniowe, jak i mniejsze supermarkety czy sieciowe sklepy działające w galeriach handlowych. Z kolei magazynierów potrzebują wielkie centra logistyczne, centra handlowe oraz mniejsze magazyny obsługujące daną markę z branży retail.

Co więcej, praca dorywcza na stanowisku pracownika sklepu czy magazyniera wiąże się z atrakcyjną stawką na poziomie ok. 34 zł netto za godzinę. Dlatego bardzo często podejmują się jej uczniowie i studenci. Przyjmując regularne zlecenia, są w stanie uzyskać np. w weekend z niedzielą handlową do 800 zł „na rękę” za trzy dniówki.

Potrzebni przez cały rok

Coraz więcej firm nie traktuje już pracy dorywczej jako sposobu na zapełnienie luk w kadrach jedynie podczas trwającego sezonu urlopowego i gorączki zakupów na początku jesieni. Promocje i akcje sprzedażowe organizowane są przez cały rok – nie tylko przy okazji Black Friday, Cyber Monday czy noworocznych wyprzedaży. To zachęca klientów do częstszych wizyt w sklepach, co z kolei powoduje zwiększony popyt na pracowników dorywczych.