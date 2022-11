Firmy wnioskują o miliardy na offshore

PGE i PKN Orlen, dwie spółki kontrolowane przez skarb państwa, zwróciły się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wnioskami o udzielenie finansowania projektom morskich farm wiatrowych.

Wespół z partnerami

Wniosek PGE, największego w Polsce wytwórcy prądu, opiewa na 6 mld zł, przy czym całkowitą wartość projektu wyceniono na 33,5 mld zł. Tak potężne kwoty potrzebne są do budowy dwóch dużych projektów na Bałtyku - Baltica 2 (o mocy 1,5 GW) i Baltica 3 (1 GW). W obu tych przedsięwzięciach PGE działa wespół z duńskim Orsted, z którym podzielił się udziałami po połowie.

Z analogicznym wnioskiem zwrócił się do EBI PKN Orlen, lecz wartość jego wniosku nie została publicznie ujawniona. Paliwowy koncern ubiega się o finansowanie dla projektu Baltic Power, o mocy do 1,2 GW. Partnerem Orlenu, z udziałem na poziomie 49 proc., jest tu kanadyjski Northland Power. Jeśli to ok. połowy moc, którą planuje zbudować PGE, to wartość tego wniosku można szacować na 3 mld zł, a wartość całej inwestycji na 16 mld zł.

Cena do aktualizacji

Model biznesowy i finansowy farm morskich będzie mocno oparty o regulacje. Obowiązywać będzie 25-letni kontrakt różnicowy, oznaczający, że inwestor ma zagwarantowaną przez państwo stałą cenę sprzedaży energii. Resort klimatu wyznaczył na razie maksymalny poziom ceny zawartej w kontraktach różnicowych: będzie to 319,60 zł/MWh. Przy obecnym kryzysie cena ta rodzi w branży postulaty o jej aktualizację, czyli podwyższenie.

Jest plan na porty

Projekty uwzględnione we wnioskach PGE i Orlenu są częścią tzw. pierwszej fazy rozwoju wiatraków na polskiej części Bałtyku. Faza ta ma zaowocować powstaniem farm o łącznej mocy 5,9 GW. a budować będzie również Polenergia, kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, niemieckie RWE i francusko-portugalskie Ocean Winds.

Druga faza to uruchomiony już wyścig o 11 nowych lokalizacji, który przyciągnął tłumy. Moc wiatraków na 11 nowych obszarach może sięgnąć około 10 GW.

Kształtów nabierają już projekty infrastrukturalne związane z offshore: Orlen zamierza zainwestować w port instalacyjny w Świnoujściu, a PGE w port w Gdańsku. Jednocześnie Vestas, duński producent turbin, zapowiedział postawienie fabryki koło Świnoujścia.