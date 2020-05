Firmy z sektora IT też mają długi

Przedsiębiorcy z branży cyfrowej mają do odzyskania od dłużników 127 mln zł, a wierzycielom muszą zwrócić 192,6 mln zł.

W czasie pandemii praca i zakupy przenoszą się do sieci. Branża IT nie narzeka więc na brak zleceń. Mimo to w bazie danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) jej długi sięgają 192,6 mln zł. Maleje jednak kwota, którą branża ma do odzyskania od swoich dłużników. Jeszcze dwa lata temu zadłużenie wobec branży informatycznej wynosiło 125 mln zł. W zeszłym roku wzrosło do 132 mln zł, natomiast w 2020 r. widać ponowny spadek zadłużenia. Obecnie wynosi ono 127 mln zł.