Fiskus wpędza firmy w pułapkę

Skarbówka nie chce wydawać interpretacji niejasnych przepisów o raportowaniu schematów podatkowych, a przedsiębiorcom grożą surowe kary

Konstytucja biznesu, która zgodnie z obietnicami premiera Mateusza Morawieckiego miała wisieć w każdym urzędzie i być stosowana przez urzędników, nakazuje im m.in. przyjazną firmom interpretację przepisów, udzielanie informacji, rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na ich korzyść oraz dbanie o pewność prawa. Do redakcji „Pulsu Biznesu” napływają tymczasem skargi na dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), który odrzuca wnioski doradców podatkowych składane w imieniu firm o indywidualne interpretacje podatkowe. Chodzi o nowe obowiązki, których niewykonanie zagrożone jest gigantycznymi karami finansowymi (nawet do 21,6 mln zł) oraz odpowiedzialnością karną skarbową (nawet do 8 lat więzienia).