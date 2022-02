Fitch zwraca uwagę, że wpływ inflacji na wskaźniki zadłużenia państw będzie różnił się w zależności od regionu. Najmniejszy będzie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a największy w Afryce Subsaharyjskiej.

fot. Reuters/Forum

Średnio w 120 krajach, którymi zajmuje się Fitch, relacja długu do PKB obniży się o 2 pkt. procentowe. Gospodarki rozwinięte, gdzie efekt będzie mocniejszy niż mediana, to m.in. USA, gdzie wskaźnik długu do PKB spadnie o 5 pkt. procentowych, Wielka Brytania z 4,6 pkt. procentowego i Kanada z 4,1 pkt. procentowego.