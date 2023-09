Inwestorsko-deweloperskie trio: Develia, The Heart oraz Tomasz Mikoda, wcześniej zarządzający Pekao Bankiem Hipotecznym, chce zaistnieć na rynku najmu. Do biznesu zaprzęgło pieniądze, doświadczenie i nowe technologie.

Zlepek słów „flat” (ang. mieszkanie) i „latte” (kawa latte) tworzy nazwę nowej na rynku firmy i internetowej platformy do zarządzania nieruchomościami - Flatte. Ta słowna kombinacja ma obrazować zrelaksowanego właściciela mieszkania, który oddaje je w zarządzanie specjalistom, a sam przy filiżance kawy obserwuje, jak „pracuje” jego nieruchomość, przynosząc zysk. Za tak skrojonym, marketingowym przekazem kryje się wizja nowego biznesu, z jakim na rynek wchodzą firma deweloperska Develia (dominujący udziałowiec), która w 15 lat wybudowała łącznie kilkanaście tysięcy mieszkań w sześciu miastach Polski, oraz The Heart, tworzący w modelu venture building spółki technologiczne. Stanowisko prezesa Flatte objął Tomasz Mikoda, wcześniej prezes Pekao Banku Hipotecznego (jest także udziałowcem spółki).

- Flatte oferuje usługę zarządzania najmem mieszkań, której istotną częścią jest platforma technologiczna flatte.app. Oczywiście na rynku mamy wiele firm obsługujących najem mieszkań, istnieją także podobnego rodzaju e-platformy, my jednak zdecydowaliśmy na połączenie tych dwóch elementów. Stworzyliśmy od podstaw miejsce integrujące właścicieli mieszkań, najemców, osoby zarządzające nieruchomościami i specjalistów dbających o utrzymanie stanu technicznego lokali. Flatte jest opcją m.in. dla właścicieli mieszkań, którzy nie mają wystarczającej wiedzy możliwości lub czasu do samodzielnego zarządzania najmem, ale chcą uzyskiwać z własnych nieruchomości dochód pasywny – wyjaśnia Tomasz Mikoda.

Wynajem monitorowany na platformie Flatte

Spółka Flatte w zakres swoich usług wpisała przygotowanie mieszkań do wynajmu, włączając w to odświeżenie czy drobny remont lokalu, poszukiwanie najemców, ocenę wiarygodności finansowej najemców (z pomocą spółki AIS Gateway, powstałej wcześniej w The Heart), formalizację najmu, bieżącą obsługę, w tym usuwanie usterek wynikających z eksploatowania mieszkań. Flatte przeszła już fazę przez testową realizowaną w trybie friends & family. Od września 2023 r. firma startuje z kampanią marketingową i wychodzi szerzej na rynek. Działalność rozpoczyna od Warszawy i Wrocławia. W dalszych planach jest Łódź i inne miasta w Polsce.

- Naszym głównym inwestorem jest Develia, czyli duży deweloper działający m.in. w Warszawie i Wrocławiu. W razie potrzeby będziemy mogli liczyć na wsparcie techniczne z strony tejże spółki. Flatte oferuje klientom Develii nie tylko preferencyjne warunki płatności za swoje usługi, ale także sprawną i bezproblemową obsługę oraz bezpieczną weryfikację najemców od strony finansowej. Dzięki nowoczesnej aplikacji i zespołowi doświadczonych ekspertów wynajem mieszkania staje się prostszy i bardziej przyjazny dla każdej ze stron. W kolejnych miastach będziemy już samodzielnie budować całe zaplecze techniczne umożliwiające funkcjonowanie Flatte. Dodatkowo, rynek warszawski i wrocławski charakteryzują się wysokim popytem na wynajem mieszkań – dodaje Tomasz Mikoda.

Okiem eksperta Najem nieruchomości w czasach wysokiej inflacji Maciej Klukowski, dyrektor Home Management w Metrohouse Rynek najmu rośnie zwłaszcza w dużych miastach, do których napływa ludność ze wschodu, np. z Ukrainy, w poszukiwaniu pracy czy nowego miejsca do życia. W takich miejscach podaż nie nadąża za popytem. Dla odpowiednio przygotowanego i wycenionego mieszkania z całą pewnością znajdziemy najemcę. Czy natomiast wynajem jest obecnie opłacalny z punktu widzenia inwestorów? Mamy wysoki poziom inflacji i np. obligacje czy lokaty bankowe dają wyższą stopę zwrotu niż najem. Oczywiście w perspektywie długoterminowej zakup nieruchomości jest bezpieczną i stabilną formą lokowania kapitału – zysk uzyskuje się zarówno z najmu, jak i ze wzrostu wartości lokalu. W Polsce poza najmem instytucjonalnym (PRS - private rented sector), czyli spółkami zarządzającymi własnym portfelem nieruchomości, w sektorze najmu istnieje szereg firm skupionych głównie wokół agencji nieruchomości, trudniących się zarządzaniem mieszkaniami na wynajem należącymi do osób prywatnych. Korzystają z nich zwłaszcza osoby migrujące, starsze lub mające w przeszłości negatywne doświadczenia w kontaktach z najemcami. Nadal jednak ogromna liczba właścicieli mieszkań na wynajem ich obsługą zajmuje się samodzielnie.

Flatte zawalczy o klientów na rynku najmu

Rynkowy sukces biznesu będzie uzależniony od skali działania - dużej liczby obsługiwanych mieszkań.

- Nasz zysk jest uzależniony również od wysokości czynszu w wynajmowanych mieszkaniach – im atrakcyjniejszymi lokalami będziemy dysponować, tym szybciej przekroczymy próg rentowności. Biznes będzie się opłacać już przy kilkuset mieszkaniach. Platforma Flatte była tworzona z myślą o klientach indywidualnych i w pierwszej kolejności skupimy się na ich pozyskiwaniu. Flatte dostosowaliśmy także do potrzeb inwestorów instytucjonalnych – funduszy, które inwestują w budynki mieszkalne, tworząc nowe lokalizacje z mieszkaniami pod wynajem. Chcemy być częścią powstającego rynku PRS w Polsce. Jesteśmy gotowi na współpracę z nimi. Bierzemy także pod uwagę opcję udostępniania platformy innym podmiotom z rynku w modelu Software as a service (SaaS) – wyjaśnia Tomasz Mikoda.

Dodaje, że firmy podobne do Flatte, mogą wpłynąć na jakość usług i profesjonalizację całego rynku najmu w Polsce. Obecnie w tym sektorze brakuje ustrukturyzowania działań. Dominuje głównie najem indywidualny.

Biznes stworzony w modelu venture building

Flatte zostało utworzone z zaangażowaniem The Heart, czyli “fabryki” technologicznych start-upów, kreującej biznesy w modelu venture building.

- Dzięki tej w Polsce nadal jeszcze nowej formule tworzenia nowych spółek, The Heart nie tylko umożliwia korporacjom wykorzystanie potencjału wspólnie budowanych start-upów, ale także kreuje przestrzeń do współpracy. Korporacje, współpracując z nami jako venture builderem, mogą czerpać garściami z pomysłów, które sprowadzamy z całego świata i energii świeżo budowanych biznesów - zaznacza Maciej Marszałek, prezes The Heart.

Podkreśla, że taki model pozwala na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek.

- Przykładem jest właśnie Flatte. To dla nas nowe wyzwanie i nowa branża. Sektor nieruchomościowy w kontekście dygitalizacji został w tyle za rynkiem, a klienci, korzystający z cyfrowych rozwiązań, są tym stanem rozczarowani. Flatte cyfryzuje i w znacznej mierze automatyzuje relacje między właścicielami mieszkań, najemcami i osobom zarządzającym nieruchomościami, ułatwiając codzienną współpracę, dodatkowo pozwala na zaoferowanie wielu usług dodanych - podkreśla Maciej Marszałek.