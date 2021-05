Francja: branża turystyczna straciła z powodu pandemii ok. 30 mld euro

Branża turystyczna we Francji straciła około 30 mld euro z powodu pandemii, a należy do tego dodać również 28 mld euro pomocy dla sektora z budżetu – poinformował we wtorek sekretarz stanu ds. turystyki Jean-Baptiste Lemoyne w stacji BFM TV.

Minister kultury Roselyne Bachelot również we wtorek ogłosiła nową kwotę wsparcia dla sektora kultury w wysokości prawie 150 mln euro, która ma pomóc kinom i teatrom w ponownym otwarciu. Sektor kultury od początku pandemii otrzymał około 11 mld euro.