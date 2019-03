Francja przygotowana na brak porozumienia ws. brexitu

Odłożenie brexitu możliwe jest tylko pod warunkiem, że Wielka Brytania przedstawi jasny, poważny plan, popierany przez większość. Jeśli nie, w Brukseli może zapaść decyzja o brexicie bez porozumienia - zapowiada Paryż na dwa dni przed szczytem UE.

Pałac Elizejski podkreśla, że w Brukseli brexit nie może przesłonić innych spraw, jakie do załatwienia ma Wspólnota. Wymienia wśród nich nieformalne dyskusje w sprawie strategii handlu z Chinami, długoterminową strategię przemysłową UE, wzajemność w otwieraniu rynków publicznych czy kwestię inwestycji strategicznych.

Francuscy oficjele twierdzą, że wielkie poparcie zyskały propozycje zawarte w niedawnym artykule prezydenta Emmanuela Macrona, opublikowanym we wszystkich państwach UE. Wskazują, że już w Brukseli poruszane będą niektóre z nich, ale przyznają, że jego plany nie mogą być zrealizowane z dnia na dzień i zapewne nie wszystkie zostaną przyjęte.

Przesunięcie brexitu to tylko narzędzie, a nie rozwiązanie – z naciskiem stwierdza Pałac Elizejski, dodając, że na razie nie widać jego celu i jeśli taki cel się nie ukaże, to zyskiwanie na czasie dla zyskiwania na czasie nie ma sensu. A projekt musi wyjść z Londynu.

Gdy chodzi o opóźnienie brexitu, to według Paryża oprócz usprawiedliwiającego je konkretnego planu brytyjskiego konieczna jest pewność, że przedłużona obecność Wielkiej Brytanii w instancjach europejskich i współudział w ich decyzjach nie będą miały niepożądanego wpływu. Francji chodzi o to, by brexit nie stał się pasożytem wciąż wyzyskującym Unię.

Brak konkretnych propozycji brytyjskiej premier Theresy May to droga do braku porozumienia - ostrzega Pałac Elizejski, wyrażając przekonanie, że Europa zrobiła wszystko, by tego uniknąć, ale nadszedł czas decyzji.

Według Paryża najlepszym sposobem uniknięcia twardego brexitu jest przyjęcie przez Londyn porozumienia z Brukselą. Podobnie jak negocjator europejski Michel Barnier Paryż podkreśla, że renegocjacja odrzuconej dwukrotnie przez Izbę Gmin umowy w sprawie brexitu nie wchodzi w rachubę.

Pałac Elizejski przyznaje, że podjęcie w Brukseli ostatecznej decyzji nie jest gwarantowane, choćby dlatego, że nie jest całkiem pewne, iż odłożenie brexitu uzyska konieczną jednomyślną aprobatę 27.

Wśród ewentualnych powodów usprawiedliwiających opóźnienie brexitu wymienia się zapowiedź rozpisania wyborów w Wielkiej Brytanii, których wynik mógłby sprowadzić do parlamentu większość potrzebną do podjęcia decyzji. Są to jednak tylko spekulacje.

Streszczając stanowisko Francji, obserwatorzy cytują słynne zdanie jednego z dowódców francuskich, wypowiedziane w 1745 r. podczas bitwy pod Fontenoy: Panowie Anglicy, strzelajcie pierwsi.