Francuski koncern zostaje w Rosji

Brytyjskie koncerny BP i Shell ogłosiły niedawno, że pomimo potencjalnej straty miliardów dolarów, wycofują się z Rosji z powodu jej napaści na Ukrainę. TotalEnergies postanowił inaczej, a rząd Francji ogłosił iż pozostawia firmom decyzję w sprawie ich obecności w Rosji. Bloomberg dowiedział się jednak nieoficjalnie, że rząd rozmawia ze spółką w tej sprawie. Potwierdził to minister finansów Bruno Le Maire zaznaczając, że ostateczną decyzję podejmie prezydent Emmanuel Macron.

TotalEnergies oficjalnie potępił napaść Rosji na Ukrainę i zadeklarował podporządkowanie wszelkim sankcjom. Zapowiedział, że będzie dostarczał paliwa władzom Ukrainy i wspierał ukraińskich uchodźców w Europie.

Francuski koncern ma w Rosji biznes szacowany na ok. 1,5 mld USD, czyli ok. 5 proc. jego cash flow. Posiada ok. 20 proc. udziałów w rosyjskiej spółce gazowej Novatek, jak i duży pakiet Yamal LNG, największego rosyjskiego producenta LNG.