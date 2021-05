Francuski minister zdrowia: skala epidemii zmniejsza się o 20-25 proc. tygodniowo

Skala epidemii koronawirusa we Francji zmniejsza się o 20-25 proc. tygodniowo. Wskaźniki się poprawiają, liczba hospitalizacji spada - oświadczył we wtorek minister zdrowia Olivier Veran w wywiadzie dla studenckiej stacji Sciences Po TV.

„Epidemia zmniejsza się od 20 do 25 proc. tygodniowo. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy mieć od 10 tys. do 15 tys. przypadków dziennie, co pozwala nam odzyskać kontrolę nad epidemią” – powiedział minister zdrowia. „Mamy średnio trochę ponad 20 tys. zakażeń dziennie” - zauważył.