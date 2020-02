Freelancerzy poza Małym ZUS Plus

Ponad połowa tzw. wolnych strzelców nie otrzymuje terminowo należnych im pieniędzy — wynika z raportu PARP.

Zainteresowani nową ulgą w ubezpieczeniach społecznych, tzw. Małym ZUS Plus, wprowadzoną z początkiem lutego, mogą zgłaszać się do niej do 2 marca. Za rok takich formalności trzeba będzie dokonać do końca stycznia. Przedsiębiorcy, którym przysługują takie preferencje i w trakcie roku wznowią zawieszoną działalność lub po przerwie ponownie ją podejmą, powinni złożyć odpowiednie deklaracje do siódmego dnia kolejnego miesiąca. Mały ZUS Plus, o którym już wielokrotnie pisaliśmy, pozwoli mikroprzedsiębiorcom zaoszczędzić na składkach nawet kilkaset złotych miesięcznie. Na taki zysk mogą liczyć ci, których roczne przychody nie przekraczają 120 tys. zł i prowadzą biznes przez co najmniej 60 dni.