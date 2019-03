Funt umacnia się po zmianach w porozumieniu ws. brexitu

Brytyjski funt umacnia się drugi dzień z rzędu. We wtorek powodem jest uzgodnienie między Wielką Brytanią i Unią Europejską zmian w porozumieniu dotyczącym warunków brexitu i planowane oddanie go pod głosowanie brytyjskiego parlamentu.

Funt drożał nawet o 1,1 proc. we wtorek rano. Obecnie umacnia się o 0,34 proc. do 0,7576 za dolara. - Wciąż jesteśmy optymistami i zakładamy, że do twardego brexitu nie dojdzie. To naszym zdaniem da wsparcie funtowi – powiedział Rodrigo Catril, strateg walutowy National Australia Bank w Sydney. – Jeśli premier May zdobędzie poparcie dla porozumienia, będzie to bardzo pozytywne dla funta, ale uniknięcie twardego brexitu i odłożenie jego terminu także byłoby dobrą wiadomością i spowodowało wzrost kursu funta do...