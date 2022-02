Futures na czerwono, znów wzrosła nerwowość

Na około dwie godziny przed otwarciem handlu na rynku kasowym futures na indeks DJ IA spadały o 0,41 proc. Kontrakty na wskaźnik S&P500 zniżkowały o 0,37 proc. zaś na Nasdaq 100 traciły 0,25 proc.

Po czwartkowej, kolejnej już w tym roku zaskakującej volcie, szczególnie spektakularnej w przypadku rynku Nasdaq, co zaowocowało zaskakującymi zyskami w obliczu przecież bardzo niekorzystnych warunków geopolitycznych, w piątek znów do głosu doszedł obóz niedźwiedzi. Podaż napędzana jest doniesieniami o zbliżaniu się rosyjskich wojsk do Kijowa i ostrych walkach w wielu miejscach Ukrainy. Zapowiedziane m.in. przez prezydenta USA sankcje, choć w czwartek przyjęte ze sporym entuzjazmem dzisiaj już nie mają przełożenia na notowania. A wręcz przeciwnie, pojawia się coraz więcej komentarzy, w zetknięciu z agresją Rosji są zdecydowanie za słabe. Szczególnie, że widać niechęć do drożenia opcji relegowania Rosji z międzybankowego systemu rozliczeń SWIFT, co naprawdę mogłoby mocno dotknąć gospodarkę tego kraju.

Jak widać jednak nad życie i zdrowie zwykłych ludzi (Ukraińców) nadal stawia się politykę, interesy i kasę idącą w miliardy dolarów, by czasem za mocno nie rozeźlić watażki z Kremla.

Co ciekawe mimo takiego kryzysu na rynkach, zawirowań i niepewności nie widać jakiegoś szturmu na złoto, którego notowania poddają się korekcie. A przecież to jedna z najważniejszych bezpiecznych przystani w okresie zawieruchy. Czyżby inwestorzy „klepnęli” i oddali Ukrainę w strefę „pokojowych” interesów Moskwy?

Drożeje nieco ropa, choć oddała znaczna część zysków z porannej części handlu.

Piątkowe kalendarium danych makro zawiera kilka istotnych odczytów, choć może, podobnie jak wczoraj, zostaną one praktycznie zignorowane. Najważniejszymi będą dane o dochodach i wydatkach Amerykanów w styczniu oraz zamówienia na dobra trwałe i raport o nastrojach gospodarstw domowych opracowywany przez Uniwersytet Michigan.

Spośród spółek, w przedsesyjnym handlu mocno tracą na wartości papiery Beyond Meat. Przecena sięga 10 proc. po tym jak producent „sztucznego” mięsa poinformował o większej niż oczekiwano stracie i niższych przychodach w ostatnim kwartale.

Stabilnie – jak na razie – prezentuje się rentowność amerykańskiego długu, niewielkie zmiany notowane są też na dolarze.