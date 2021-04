Gaz pomoże w transformacji

W transformacji energetycznej polskiej gospodarki szczególne zadanie przypadło PGNiG. Gaz ziemny będzie pełnił w tym procesie wiodącą rolę jako paliwo przejściowe do czasu osiągnięcia w polskiej energetyce odpowiednich stabilnych mocy z odnawialnych źródeł energii bądź energetyki jądrowej.

Od lat naszą misją jest zapewnianie bezpieczeństwa gazowego Polski — teraz gaz stanie się gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju przez kilka najbliższych dekad transformacji.

To duża odpowiedzialność, ale jesteśmy w stanie jej sprostać poprzez postępujące działania dywersyfikujące źródła i kierunki pochodzenia gazu dla Polski. Inwestujemy w wydobycie własnego gazu w kraju i na norweskim szelfie kontynentalnym, skąd będziemy go niebawem sprowadzać. Zabezpieczyliśmy zróżnicowany portfel importowy LNG na najbliższe ponad 20 lat.

Paweł Majewski, prezes PGNiG KORLAK MAREK

To ważne z punktu widzenia prognozowanego wzrostu popytu na gaz, głównie za sprawą nowych bloków gazowych wypierających węglowe jednostki z polskich elektrowni i elektrociepłowni. Jednocześnie chcemy w PGNiG wykorzystać czas transformacji na rozwój paliw alternatywnych, używając swoich gazowych kompetencji. Skupiamy się na wykorzystaniu krajowego potencjału biometanu, ale równolegle rozwijamy projekty związane z wodorem, głównie w obszarze jego dystrybucji i magazynowania. Realizujemy także inwestycje związane z fotowoltaiką i energetyka wiatrową. Jesteśmy i pozostaniemy firmą gazową, ale dążąc do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej, chcemy, by siecią gazową w Polsce popłynęły gazy nisko- i zeroemisyjne jak biometan lub wodór.