Gaz-System podpisał z firmą z USA kontrakt wartości ponad 550 mln zł

Ponad 0,55 mld zł wart jest kontrakt podpisany przez Gaz-System i firmą Solar Turbines z USA ws. Baltic Pipe - powiedział w środę Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Dodał, że to jeden z największych kontraktów podpisanych w sektorze gazowym w Polsce.

Kontrakt dotyczy ws. dostaw kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu, wchodzących w skład programu Baltic Pipe.



Jak zaznaczył Naimski, ten kontrakt to "kamień milowy na drodze do zbudowania Baltic Pipe".



Podkreślił, że inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. "Jej zakończenie w październiku 2022 r. nie jest w żadnym wypadku zagrożone i będzie ten termin otrzymany" - mówił.



"Podpisany dziś kontrakt pomiędzy Gaz-Systemem i Solar Turbines to jest kontrakt, który jest istotny dla całego projektu" - powiedział.



"Te urządzenia będą funkcjonowały bezpiecznie przez wiele lat. Wielkość kontraktu jest też istotna - to jest ponad pół miliarda złotych. To jest dużo. To jest jeden z największych kontraktów, który został do tej pory podpisany w sektorze gazowym budujący infrastrukturę w Polsce" - powiedział Naimski.



Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Zdolność przesyłowa ma być na poziomie 10 mld m sześc. rocznie.



Na Baltic Pipe składa się w sumie pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego łączący systemy przesyłowe Norwegii i Danii, rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, tłocznia gazu na duńskiej wyspie Zelandia, gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego między Danią a Polską oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.