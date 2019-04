Gazprom podwoił zysk po wyższej sprzedaży gazu

Rosyjski gigant państwowy podwoił swój całoroczny zysk i wyeksportował do Europy i Turcji więcej gazu niż kiedykolwiek wcześniej, poinformował Gazprom.

Wzrost zysku do 1,5 bln RUB w porównaniu z rokiem poprzednim był wynikiem wzrostu sprzedaży gazu o ponad jedną czwartą do 8,2 bln RUB.Gazprom wyeksportował w ubiegłym roku rekordową ilość 201,9 mld metrów sześciennych gazu do Europy i Turcji. Wyższe ceny gazu, jak również słabszy rubel, przyczyniły się do wzrostu zysku w krajowej walucie.Ceny eksportowe gazu, które w dużej mierze odpowiadają cenom ropy, wzrosły o jedną trzecią w rublach i o 23 proc. w dolarach w skali roku - podał...