GDDKiA zapewnia o planowym zakończeniu prac na Południowej Obwodnicy Warszawy

Zakończenia prac Południowej Obwodnicy Warszawy, która jest częścią drogi ekspresowej S2, na zadaniu A, nie uległo zmianie i jest to sierpień 2020 r. - zapewniła w środę GDDKiA odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących opóźnień na budowie.

"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi opóźnień na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że termin umowny zakończenia prac na S2 zadanie A nie uległ zmianie i jest to sierpień 2020 r." - poinformowała GDDKiA w komunikacie. Inwestorem Południowej Obwodnicy Warszawy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.



W ostatnim czasie media przytaczały wypowiedź burmistrza Ursynowa, który podczas rady miasta miał powiedzieć, że budowa Południowej Obwodnicy Warszawy jest opóźniona minimum o rok.



Południowa Obwodnica Warszawy, to odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 18,5 kilometra; na terenie m.st. Warszawy realizowana jest w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. Całkowity koszt inwestycji to 4,4 mld zł. Projekt i budowa POW zostały podzielone na trzy zadania: A, B i C.



Zadanie "A" od węzła "Puławska" (bez węzła) do węzła "Przyczółkowa" (bez węzła) to długość ok. 4,6 km. Wykonawcą jest firma Astaldi, wartość kontraktu to ok. 993,69 mln zł netto. (1 222,24 mln zł brutto). Zadanie B od węzła "Przyczółkowa" (z węzłem) do węzła "Wał Miedzeszyński" (z węzłem) o długości ok. 6,5 km. Zadanie C od węzła "Wał Miedzeszyński" (bez węzła) do węzła "Lubelska" (bez węzła) o długości ok. 7,5 km.



Dyrekcja przekazała w środę, że w przypadku zadania A, roszczenia wykonawcy odnośnie przedłużenia czasu na ukończenie zostały w części rozpatrzone i odrzucone, natomiast pozostałe są w analizie. "Decyzje zostaną podjęte po ich rozpatrzeniu" - zaznaczono.



GDDKiA zapewniła, że zaawansowanie robót na ursynowskim odcinku S2 wynosi ok. 71 proc.



"Trwają prace przy wykonywaniu płyt stropowych w ostatnich segmentach oraz wybierany jest grunt spod wykonanego już stropu. Ponadto rozpoczęto wykonywanie płyty dennej w tunelu. W ramach budowy węzłów Ursynów Zachód i Ursynów Wschód trwają prace przy wykonywaniu wiaduktów i łącznic" - czytamy.



Jeśli chodzi o budowę mostu przez Wisłę, to zaawansowanie prac na całym zadaniu B przechodzącym przez teren Wilanowa i Wawra "dawno przekroczyło półmetek i obecnie wynosi ok. 73 proc." Termin zakończenia prac, tak jak na zadaniu A, nie uległ zmianie i jest to sierpień 2020 r.



GDDKiA zapewnia, że jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjały, to na przełomie 2019/2020 północna nitka mostu połączy Wawer z Wilanowem.



Ponadto wykonywane są prace przy budowie obiektów w węzłach: Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński oraz w ciągu ulicy Sytej. W ramach robót drogowych trwają zaawansowane prace przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.



GDDKiA przekazała, że w przypadku zadania C przebiegającego przez teren Wawra - zaawansowanie prac przekroczyło 70 proc.



"Z uwagi na wykonanie dodatkowych prac polegających na budowie nowego obiektu pod czwarty tor kolejowy, termin zakończenia kontraktu został wydłużony o cztery miesiące, czyli do grudnia 2020 r." - napisano.



Dyrekcja poinformowała, że zakończone zostały roboty związane z wykonaniem konstrukcji estakad w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i trwa układanie warstw nawierzchni bitumicznej.



W bieżącym miesiącu wykonawca rozpoczął układanie nawierzchni betonowej. Na węźle Patriotów trwają prace przy wykonywaniu tzw. wanny szczelnej (betonowej konstrukcji nieprzepuszczającej wody - PAP) oraz powstaje obiekt w ciągu ul. Patriotów Wschód.



Na końcowym etapie realizacji jest obiekt w ciągu ul. Zabawnej a w niewiele mniejszym stopniu zaawansowania są wiadukty w ciągu ulic: Tuwałkowej i Mozaikowej.



Projekt Południowej Obwodnicy Warszawy zakłada budowę m.in. dwupoziomowych węzłów "Ursynów Zachód" i "Ursynów Wschód". W ramach inwestycji przebudowywana jest infrastruktura podziemna oraz budowane są m.in. urządzenia służące ochronie środowiska, takich jak ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, urządzenia filtrujące wody opadowe, tunele ekologiczne. Np. na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego powstaną estakady o łącznej długości 552 metrów. Pozostała część trasy prowadzona będzie w nasypach.



Południowa Obwodnica Warszawy umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Umożliwi także połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.