GM uzasadnił swoją decyzję brakiem wymaganych zgód ze strony regulatorów rynku. Wstępna umowa pomiędzy stronami podpisana została w styczniu 2020 r. Chińczycy mieli zapłacić 300 mln USD, a całość planu inwestycyjnego oszacowano na 1 mld USD. Umowa była dwukrotnie przedłużana by ostatecznie wygasnąć 30 czerwca.

Na przeszkodzie stanęły władze Indii, które w kwietniu 2020 r. bardzo zaostrzyły swoje stanowisko w sprawie inwestycji z sąsiednich krajów, w tym z Chin. Wstrzymało to napływ miliardów dolarów kapitałów m.in. do branży motoryzacyjnej, co poważnie ogranicza rozwój jednego z najdynamiczniej rosnących rynków samochodowych na świecie.

GM zakończył sprzedaż pojazdów w Indiach pod koniec 2017 r. W międzyczasie pozbył się swojej drugiej fabryki na rzecz innego chińskiego inwestora SAIC Motor, który produkuje samochody pod brytyjską marką MG Motor.