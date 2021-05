Generali chce wykupić Cattolica za 1,17 mld EUR

Assicurazioni Generali zaoferował 1,17 mld EUR za przejęcie pełnej kontroli nad mniejszym rywalem Cattolica, donosi Reuters.

Największy włoski ubezpieczyciel proponuje 6,75 EUR za akcję Cattolica, co oznacza ponad 15-proc. premię według kursu zamknięcia z piątkowej sesji (28 maja).

Informacja podbiła w poniedziałek wycenę walorów Cattolica o niemal 13 proc., choć już dwie poprzednie sesje przyniosły łącznie 28 proc. aprecację. Może to sugerować, że część inwestorów już wcześniej znała zamierzenia potentata z Półwyspu Apenińskiego.

Pod koniec 2020 r. Generali rozpoczęło inwestycję w Cattolica i do tej pory jest już posiadaczem niemal 24 proc. udziałów w mniejszym brokerze.

Zdaniem Generali, akwizycja pozwoliłaby stać się spółce największym graczem we Włoszech w sektorze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, obecnie zajmowanym przez Unipol-SAI z Bolonii, drugiego co do wielkości ubezpieczyciela w tym kraju.