Genomtec liczy na 8 mln zł z emisji

Biotechnologiczna firma potrzebuje pieniędzy na rewolucyjne urządzenie do mobilnej diagnostyki molekularnej.

W okresie pandemii pojawiła się kolejna okazja do zainwestowania w firmę z sektora biotech, tym razem specjalizującą się w diagnostyce molekularnej. Od 23 października do 4 listopada będą prowadzone zapisy na 730 tys. akcji Genomtecu. Cena maksymalna wynosi 11 zł, co oznacza, że spółka liczy na 8,03 mln zł. Nowe akcje będą stanowiły 8,9 proc. w kapitale zakładowym. Tym samym zmniejszy się udział pozostałych akcjonariuszy,także głównych: funduszu venture capital Leonarto — z 22,2 do 20,2 proc. oraz prezesa Mirona Tokarskiego — z 19,6 do 17,9 proc.