GetBack przeprowadzi zwolnienia grupowe

Rękodzieło znów cieszy się uznaniem klientów

Polacy coraz bardziej doceniają rzeczy robione metodą handmade — i, co ważne, chcą je mieć w swoich domach. Dlaczego? Takie produkty są oryginalne, często unikatowe. To odskocznia od tego, co proponują nam centra handlowe. Aby rozpocząć działalność rękodzielniczą, tak naprawdę wystarczy dobry pomysł i niewielkie nakłady finansowe. Niestety, z drugiej strony mamy do czynienia z dużą konkurencyjnością rynku. Powodzenie może więc zagwarantować oferta, która wyróżnia się wśród innych. Polski dizajn i produkty rękodzielnicze znad Wisły stara się promować serwis DaWanda.pl, czyli platforma oferująca produkty handmade od rodzimych twórców. W tym celu stworzyła Projekt Pracownia. — Poprzez nasze przedsięwzięcie chcemy pokazać, że rynek handmade to nie są rzeczy robione do szuflady, którymi nie można się chwalić. Często są to designerskie przedmioty o dużej wartości robione przez ludzi z pasją — mówi Monika Skuza z DaWanda.pl. Z doświadczeniem lub bez W Projekcie Pracownia możemy znaleźć różne historie ludzi, którzy zdecydowali się tworzyć rękodzieła. Część z nich to osoby z odpowiednim wykształceniem w tym...