GIC zwiększa zaangażowanie w największą spółkę masztową w Europie

GIC, singapurski fundusz majątkowy zdecydował się zwiększyć swój udział w Cellnex, największym w Europie operatorze masztów telefonii komórkowej, informuje Reuters.

Fundusz ma nabyć 2,5 proc. udziałów, które odkupi od Edizione, firmy za która stoi rodzina Benetton. W efekcie szacowanej na 542 mln EUR transakcji, singapurczycy zwiększą zaangażowanie z 5,57 do 8,07 proc.

Dodatkowo, Edizione, która posiada 13,2 proc. Cellnexu „obiecała” dodatkowe 0,98 proc. udziałów trzem innym inwestorom.

Cellnex to hiszpańska spółka, która w 2015 r. weszła na giełdę. Jej wartość rynkowa szacowana jest na 21,6 mld EUR. Aktualnie firma szykuje się do podwyższenia kapitału o 7 mld EUR, w którym rodzina Benetton nie weźmie udziału. W ten sposób chce pozyskać fundusze na sfinansowanie przejęcia na francuskim rynku. Chodzi o zakup spółki Hivory, która ma około 10,5 tys. masztów nad Sekwaną. Wstępna wartość tej inwestycji to 5,2 mld EUR.