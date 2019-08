Gigant długu korporacyjnego zmierza na GPW

Inwestujący wyłącznie w obligacje przedsiębiorstw zebrali od Polaków ponad 5 mld zł. Teraz chcą pojawić się na giełdzie z publicznym FIZ

Trwają przygotowania do tego, by jeszcze przed końcem 2019 r. na warszawskiej giełdzie zadebiutowały certyfikaty Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ. Ma on formalny status publicznego, ale faktycznie taki nie jest. Wniosek o aktualizację prospektu emisyjnego wpłynął do UKNF w lutym 2019 r. Ze zaktualizowanego w czerwcu 2019 r. statutu wynika, że w ciągu roku od zatwierdzenia prospektu Rentier FIZ mógłby pozyskać 2,8 mld zł. Realnie rzecz biorąc, chodzi raczej o 300-500 mln zł. Zaangażowani w działalność funduszu nie chcą się na ten temat wypowiadać. Przyznają jedynie, że chodzi nie tylko o to, by FIZ wszedł na giełdę, ale również o to, by w wyniku nowych subskrypcji otworzył się na inwestorów indywidualnych. Jednak w tej kwestii również opada kurtyna milczenia.