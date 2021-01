Globalny handel powyżej przedepidemicznego trendu

Globalny handel towarami w listopadzie przebił poziom, który wynikałby z długoterminowego trendu. Odbicie globalnego handlu ma więc miejsce zdecydowanie szybciej niż sugerowałyby to nawet najbardziej optymistyczne prognozy. To kolejny dowód na to, że pomimo restrykcji związanych z pandemią światowy przemysł radzi sobie bardzo dobrze.

